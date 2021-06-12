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"واشنطن بوست" تكشف عن أول زعيم عربي سيزور البيت الأبيض في عهد بايدن

أخبار العالم العربي

Reuters Joshua Roberts
البيت الأبيض
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أول زعيم عربي سيستقبله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ توليه مقاليد الحكم في فبراير الماضي.

وأكدت الصحيفة، في مقال نشرته أمس الجمعة أن هذا الزعيم هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتوقع أن يزور واشنطن الصيف الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مستشارين للعاهل الأردني قولهم إن الملك عبد الله الثاني من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة في أواخر يونيو الجاري.

المصدر: واشنطن بوست

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