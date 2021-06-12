وزير الأوقاف المصري يعلق على قرار السعودية منع الحج على الوافدين واقتصاره على المواطنين والمقيمين

أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، عن تأييده لقرار السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل كورونا.

إقرأ المزيد

وكتب جمعة في تغريدة على موقعه الرسمي على "تويتر": "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا . — Dr.Mokhtar Gomaa (@drmokhtargomaa) June 12, 2021

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

المصدر: RT+ "تويتر"+ "سبق"