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وزير الأوقاف المصري يعلق على قرار السعودية منع الحج على الوافدين واقتصاره على المواطنين والمقيمين

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وزير الأوقاف المصري يعلق على قرار السعودية منع الحج على الوافدين واقتصاره على المواطنين والمقيمين
Reuters
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أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد جمعة، عن تأييده لقرار السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل كورونا.

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وكتب جمعة في تغريدة على موقعه الرسمي على "تويتر": "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

 وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

المصدر: RT+ "تويتر"+ "سبق"

 

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