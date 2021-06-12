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"الأخبار": هنية يحضر لزيارة بيروت وطهران ولقاءات مرتقبة مع نصر الله وخامنئي

أخبار العالم العربي

Reuters AZIZ TAHER
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية
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أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الموجود في القاهرة، باشر ترتيبات لزيارتين إلى لبنان وإيران.

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وأشارت "الأخبار" نقلا عن المصادر إلى أن إسماعيل هنية "سيعقد لقاءات مع المسؤولين في الدولتين، ومع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادة حزب الله"، لافتة إلى أنه "من المفترض أن يلتقي هنية المرشد الإيراني، علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومسؤولين كبار في الدولة والحرس الثوري.

هذا وكشفت أن "هنية يسعى في لبنان للاجتماع بالرؤساء الثلاثة وقيادات لبنانية بارزة، إلى جانب اجتماعه المرتقب مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله".

المصدر: صحيفة "الأخبار" اللبنانية

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