مصر تهنئ الإمارات إثر انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن

هنأت وزارة الخارجية المصرية دولة الإمارات إثر انتخابها يوم الجمعة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.

وجاء في تغريدة للوزارة على "تويتر": "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات."

وكان محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، قال إن "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات.

🇪🇬 🤝 🇦🇪 @MoFAICUAE — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 11, 2021

المصدر: RT