 
مباشر
عاجل
بوتين لـ"NBC": التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران هراء

مصر تهنئ الإمارات إثر انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن

أخبار العالم العربي

مصر تهنئ الإمارات إثر انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن
Reuters CA/PKP
مجلس الأمن الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlr2

هنأت وزارة الخارجية المصرية دولة الإمارات إثر انتخابها يوم الجمعة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.

وجاء في تغريدة للوزارة على "تويتر": "نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات."

وكان محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، قال إن "انتخاب دولة الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023 يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا