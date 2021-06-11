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الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة في إدلب تنقل عناصرها مع تكثيف الهجمات على الجيش السوري

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة في إدلب تنقل عناصرها مع تكثيف الهجمات على الجيش السوري
Reuters Ammar Abdullah
عناصر من تنظيم "جبهة النصرة" في إدلب (أرشيف).
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب تنقل عناصرها إلى قريتي مجدليا وسان حيث تم تكثيف هجمات منهما ضد مواقع القوات السورية.

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وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت: "تفيد وسائل المراقبة الموضوعية بأن التشكيلات المسلحة غير الشرعية في جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفذ عمليات لنقل وحدات مسلحين ومدرعات إلى منطقة قريتي مجدليا وسان بمحافظة إدلب".

وأضاف كوليت أن القوات الحكومية السورية أكدت حدوث ارتفاع حاد لعدد الهجمات المنفذة على يد الجماعات الإرهابية على مواقع الجيش انطلقا من هتين القريتين.

وذكر أن مركز حميميم سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 38 عملية قصف من قبل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بينها 17 في محافظة إدلب و8 في اللاذقية و4 في حلب و9 في حماة.

المصدر: وكالات روسية

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