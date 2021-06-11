الأردن والسويد ينظمان مؤتمرا دوليا لمانحي "الأونروا"

أعلن المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن الأردن والسويد سينظمان مؤتمرا دوليا في أكتوبر لمانحي "الأونروا".

وقال لازاريني لوكالة "سبوتنك" الروسية، إن الوكالة تعتزم خلال المؤتمر "الحصول على تأكيدات بأن الدعم السياسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتم دعمه بشكل كامل من خلال توفير الموارد المناسبة للمنظمة".

كما أشار إلى أن "الأونروا" ستقدم خلال المؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة برنامج أنشطة مخططا لها العام المقبل بهدف "تشجيع المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به".

وتواجه "الأونروا" التي تقدم خدماتها إلى نحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في الشرق الأوسط أزمة مالية على خلفية قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 تعليق مساهمات الولايات المتحدة (أي نحو 360 مليون دولار سنويا) في ميزانية الوكالة الأممية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن نيتها استئناف المساعدات إلى الفلسطينيين.

المصدر: "سبوتنيك"