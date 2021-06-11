 
مباشر

بسبب تقنين الكهرباء.. توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية

أخبار العالم العربي

بسبب تقنين الكهرباء.. توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlk9

أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في لبنان "أوجيرو" عن توقف خدماتها في عدة مناطق بسبب الضغط الكبير على مولدات الطاقة الخاصة بها، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي.

وأوضحت "أوجيرو" في تغريدة عبر "تويتر" أن المناطق التي تأثرت مباشرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: كفرحتا، كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا، بالإضافة إلى النميرية والدامور، المشرف وخلدة".

وأكدت أن فرقها "تعمل وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا