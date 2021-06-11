بسبب تقنين الكهرباء.. توقف خدمات الاتصالات في عدة مناطق لبنانية

أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية في لبنان "أوجيرو" عن توقف خدماتها في عدة مناطق بسبب الضغط الكبير على مولدات الطاقة الخاصة بها، وذلك بسبب ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي.

وأوضحت "أوجيرو" في تغريدة عبر "تويتر" أن المناطق التي تأثرت مباشرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: كفرحتا، كفريا وضهر لاسين وعنايا ولحفد وزفتا، بالإضافة إلى النميرية والدامور، المشرف وخلدة".

وأكدت أن فرقها "تعمل وبكل جهودها على إصلاح الأعطال الطارئة، إلا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".

إن الضغط الكبير على مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بأوجيرو، والذي يعود سببه للارتفاع غير المسبوق بساعات التقنين الكهربائي، قد أدى إلى تعطل عدد من تلك المولدات وتبعاً لذلك إلى توقف خدماتنا لصالح المشتركين في المناطق التالية: ١/٢ — ogero (@OgeroTelecom) June 10, 2021

المصدر: RT