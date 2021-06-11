قيادي حوثي: العقوبات الأمريكية الأخيرة "خطة ممنهجة للقضاء على الاقتصاد"

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، محمد علي الحوثي، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شبكة تتهمها بتمويل الحوثيين تمثل "خطة ممنهجة للقضاء على الاقتصاد".

وكتب الحوثي في تغريدة: "تضع أمريكا خيار الحرب أولوية لها في اليمن في حين تتظاهر بالسلام. إن فرض العقوبات بزعم فرض السلام... جريمة جديدة تستهدف القطاع الخاص بعد استهداف البنك المركزي وإيقاف تصدير النفط وضرب المصانع وتجويع اليمنيين بالحصار وإيقاف الرواتب، وهي خطة ممنهجة للقضاء على الاقتصاد".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت الخميس عقوبات على أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي اليمنية، وذلك للضغط على الحركة الموالية لإيران للقبول بوقف إطلاق النار والمشاركة في محادثات سلام.

تضع امريكا خيار الحرب اولوية

لها في اليمن في حين تتظاهر بالسلام

ان فرض العقوبات بزعم فرض السلام عائق له بدون جدوائية

جريمة جديدة تستهدف القطاع الخاص بعد استهداف البنك المركزي وايقاف تصديرالنفط وضرب المصانع وتجويع اليمنيين بالحصاروايقاف الرواتب وهي خطة ممنهجة للقضاء ع الاقتصاد — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 10, 2021

المصدر: RT