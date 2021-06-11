الحوثيون: التقارير عن نزع ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر "فبركات واهية"

نفى المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، صحة الأنباء المتداولة عن نزع وتدمير شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر.

وكتب في تغريدة أن "ما يروج له إعلام العدوان من نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر ليست إلا فبركات واهية، الهدف منها التضليل على الرأي العام الدولي بأن الجيش واللجان الشعبية يشكلون خطرا على الملاحة البحرية".

وأضاف: "نحن في القوات المسلحة نؤكد أن مثل هذه الفبركات والمسرحيات قد انكشفت ولا تنطلى على أحد، وأن عملياتنا لا تحتاج إلى إخفاء فنحن نعلن عنها بكل فخر واعتزاز".

وكان المركز السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أعلن عن إتلاف وتفجير 1186 لغما "زرعتها ميليشيا الحوثي"، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ما يروج له إعلام العدوان من نزع شبكة ألغام في باب المندب وجزيرتي حنيش وزقر ليست إلا فبركات واهية، الهدف منها التضليل على الرأى العام الدولي بأن الجيش واللجان الشعبية يشكلون خطرا على الملاحة البحرية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 10, 2021

المصدر: RT