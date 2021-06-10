أبو الغيط: إسرائيل تراوغ في مفاوضاتها مع الفلسطينيين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تعتمد على "المراوغة والمناورة والألاعيب" في مسارات التفاوض مع الفلسطينيين.

وأوضح في حديثه مع قناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل تهدف من خلال هذه المراوغات إلى "ابتلاع الأراضي الفلسطينية والقضاء على إحساس الفلسطينيين بوطنيتهم وهويتهم".

ولفت إلى أن الإسرائيليين يدرسون جيدا ما حدث في حرب قطاع غزة الأخيرة، مضيفا أن "مصر أنقذت الطرفين ووضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقي لها".

وأضاف أن "الدور المصري أساسي في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن وجه الشكر لمجهودات الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي لتثبيت وقف إطلاق النار".

ناصر حاتم

المصدر: RT