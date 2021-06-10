الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين في باب العامود

دانت وزارة الخارجية الأردنية مساء يوم الخميس، اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد المقدسيين عند باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

وحذرت الوزارة الأردنية من "تبعات الخطوات الاستفزازية التي تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف ومن مغبّة ما يسمى مسيرة العلم الاستفزازية التي يخطط المتطرفون لتنظيمها يوم الثلاثاء المقبل في البلدة القديمة".

وطالب المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز، "السلطات الإسرائيلية وقف الاعتداءات والخطوات الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

ودعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة إلى المشاركة في مسيرة "استفزازية" تعتزم تنظيمها بالقدس الشرقية الخميس المقبل.

وتمر "مسيرة الأعلام" عبر باب العامود أحد أبواب المدينة القديمة، وعبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق أحد أسوار المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: قناة "المملكة"