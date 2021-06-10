"حماس": حتى يستمر وقف إطلاق النار لا بد من وقف مشروع التهجير في القدس

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إنه لكي يستمر وقف إطلاق النار لا بد من وقف مشروع التهجير لضواحي القدس المحتلة والعودة لكل التزامات تفاهمات كسر الحصار.

ودعا الحية إلى "العودة لكل التزامات تفاهمات كسر الحصار، والمسارعة في ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير"، مبينا أنه "إذا ما ظل ملف مسيرة الأعلام على الطاولة، فسيظل وقف إطلاق هشا".

وأكد أن "الأسرى يفرج عنهم مقابل أسرى، ولا يمكن ربط هذا الملف بأي أمور أخرى"، مضيفا "الاحتلال هو المعطل لملف تبادل الأسرى، ونحن جاهزون لفتح حوار غير مباشر لإنجاز هذا الملف".

واستطرد: "نحن جادون في إبرام صفقة سريعة مشرفة تحقق الحرية لأسرانا البواسل"، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن تطور ملموس في ملف التبادل".

المصدر: RT