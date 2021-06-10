أبو عبيدة محذرا إسرائيل: نتابع من كثب ما يجري في القدس

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، إن "قيادة المقاومة تتابع من كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى"، محذرا من أي استفزازات إسرائيلية في القدس.

وقال أبو عبيدة، في تدوينه على تيلجرام: "كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المغتصبين وزعمائهم".

وأضاف: "كتائب القسام وقيادة المقاومة تحذر من مغبة المساس بالأقصى، كما وتحيي المرابطين الأحرار بالقدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه".

جاء ذلك في أعقاب اقتحامات المستوطنين المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تأجيل مسيرة الأعلام ليوم الثلاثاء المقبل.

ويوم الخميس، اقتحم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، منطقة باب العامود في القدس الشرقية المحتلة، وذلك رغم منعه من دخول الأقصى.

فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 فلسطينيين في باب العامود خلال تصديهم لاقتحام عضو الكنيست المتطرف بن غفير.

المصدر: RT