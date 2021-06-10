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مصر توجه رسالة لمواطنيها الراغبين في العودة لعملهم بالخارج

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مصر توجه رسالة لمواطنيها الراغبين في العودة لعملهم بالخارج
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ناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المواطنين الراغبين في العودة إلى أعمالهم بالخارج، الإسراع لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأشارت مكرم إلى التواصل مع وزيرة الصحة هالة زايد، حيث تم الاتفاق على تخصيص مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين فقط إلى أعمالهم، خاصة أن بعض الدول تشترط تلقي المسافرين العائدين للقاح.

وأضافت مكرم، أنه تم الاتفاق على إمداد وزارة الخارجية بأسماء مديري المراكز الصحية، حتى يتم التصديق على شهادات اللقاح وفقا لطلب عدد من الدول، موضحة أنه من الأفضل للمواطنين المسافرين الحصول على اللقاح سريعًا، وسيجرى الإعلان خلال أيام عن كل الأماكن المتاحة، إضافة إلى الأماكن التي تم الإعلان عنها من قبل، والتي خصصتها وزارة الصحة.

المصدر: الوطن

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