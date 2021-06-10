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"الإنتربول" يوقف نجل وزير جزائري سابق في فنزويلا

أخبار العالم العربي

Reuters RB/ZB
وزير التضامن الجزائري الأسبق جمال ولد عباس
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ألقى "الإنتربول" القبض في فنزويلا على الوافي فؤاد ولد عباس، نجل وزير التضامن الجزائري الأسبق جمال ولد عباس، المطلوب لدى القضاء الجزائري بتهم فساد.

ووفقا لصحيفة "إل كارابوبينو" الفنزويلية، فقد كان نجل ولد عباس، البالغ من العمر 52 عاما، يعيش على الأراضي الفنزويلية بهوية مزورة تحمل اسم "ولد عباس بلانكو الوافي".

ووجهت للموقوف تهم تتعلق بـ"تبييض الأموال الناجمة عن عائدات إجرامية" و"مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف"، و"منح مزية غير مستحقة"، حيث أدانه القضاء الجزائري بالسجن لمدة 20 عاما.

المصدر: el-carabobeno + وسائل إعلام جزائرية

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