تدريبات جوية مصرية فرنسية مشتركة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ تدريبات عسكرية جوية مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية.

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وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها إن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية، حيث اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.

ووفقا للبيان "عكست التدريبات مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية".

المصدر: RT