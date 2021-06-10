الكاظمي والسفير الروسي يبحثان تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو

بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع السفير الروسي لدى بغداد، إيلبروس كوتراشيف تحضيرات انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في موسكو.

ورحب الكاظمي بحسب بيان حكومي، بالسفير الروسي، وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وموسكو وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

كما بحثا التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو.

وأشار بيان الحكومة العراقية إلى أن "اللجنة الوزارية المشتركة من شأنها أن تنمي مستوى التعاون في مختلف المجالات والصعد".

المصدر: RT