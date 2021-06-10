مصدر لـRT: الكاظمي أجل زيارة لأوربا بسبب التوتر الأخير مع الحشد الشعبي

أكد مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أجل زيارة كانت مقررة قبل أيام إلى أوربا، بسبب التوتر الأخير مع الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـRT: "كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بجولة أوربية نهاية الشهر الماضي، تشمل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، لكنها أجلت بسبب التوتر الأخير مع الحشد الشعبي وسيطرته على المنطقة الخضراء".

وأضاف، أن "الزيارة ستستأنف خلال الفترة المقبلة".

ودخل الكاظمي في أزمة مع الحشد الشعبي بعد اعتقال القيادي فيه، قاسم مصلح، قبل نحو أسبوعين، وجرى بعدها الإعلان عن إطلاق سراح مصلح.

المصدر: RT