السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء الحق العام

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه نفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للسجون بتنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام.

إقرأ المزيد

وأضافت "واس" أنه بعد تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذه سيتم إطلاق سراح النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه".

إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين ... المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام.https://t.co/YIk0kHc5qJ#واسpic.twitter.com/MrVcTWotA5 — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 10, 2021

وأكد أن هذه "اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين، بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم".

المصدر: "واس"