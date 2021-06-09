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خبير مصري: إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت ولم تظهر التزاما بحل أزمة سد النهضة

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خبير مصري: إثيوبيا تتبع استراتيجية كسب الوقت ولم تظهر التزاما بحل أزمة سد النهضة
Reuters
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قال علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مصر تفاوضت مع الجانب الإثيوبي طيلة الـ10 سنوات الماضية بنية طيبة، ولكن لم يتحقق أي شيء.

واعتبر أن "الجانب الإثيوبي يسعى لتحقيق أهدافه بغض النظر عن حقوق الآخرين وتوافق ما يريده مع قواعد القوانين الدولية"، مشيرا إلى أنه لم يصدر عن إثيوبيا ما يؤكد التزامها بحل أزمة سد النهضة.

وذكر أن "إثيوبيا تردد نفس الكلام حول رغبتها في تحقيق التنمية خلال المفاوضات طيلة الـ10 سنوات الماضية، متمسكة باتخاذ قرارت أحادية دون مراعاة لحقوق مصر والسودان، مضيفًا أنها تتبع استراتيجة كسب الوقت".

وأكد أن "مصر ليست دولة عدوانية وإنما تدافع عن حقوقها التي ينتهكها سد النهضة"، مشيرا إلى التعنت الإثيوبي في قبول المقترح السوداني بمشاركة الرباعية الدولية في المفاوضات.

المصدر: RT

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