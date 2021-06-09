إيران: لا يمكن للسعودية تعويض خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات

قال حسين أمير عبد اللهيان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن "السعودية لن تستطيع التعويض عن خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات".

وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث في طهران، أضاف عبد اللهيان أن "إيجاد حل لأزمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني - يمني بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية".

وأعرب عن أمله "برفع الحصار الإنساني ووقف إطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة غريفيث حول الشأن اليمني".

وذكّر بأن "إيران شددت عدة مرات على أن الحرب ليست طريقا لحل الأزمة في اليمن وأنها لن تدخر جهدا في إرساء السلام في هذا البلد".

واعتبر أن "استمرار الحصار الإنساني ولجوء السعودية إلى استخدام العنف والحرب والتدخلات الأجنبية للتواجد العسكري وتقسيم اليمن ونمو الإرهاب، من دوافع القلق في اليمن".

المصدر: "فارس"





