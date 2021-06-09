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رئيس مدينة الشروق المصرية: اتخذنا قرار تعليق التوك توك ليكون عبرة

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رئيس مدينة الشروق المصرية: اتخذنا قرار تعليق التوك توك ليكون عبرة
RT @yehia5yehia
"علقوه على باب المدينة".. عقاب رادع لتوك توك تسلل إلى مدينة الشروق المصرية
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قال عبد اللطيف بشارة رئيس جهاز مدينة الشروق المصرية، إن واقعة دخول توك توك للمدينة وجب التعامل معها بشكل فوري، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار بتعليق التوك توك حتى يكون عبرة.

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وأضاف بشارة أن الفكرة جاءت بشكل عفوي وكان لابد من رفع التوك توك وإحضاره أمام مقر الجهاز، وبعدها اتخاذ الإجراءات وعمل محضر بسير التوك توك في المدينة.

وتابع أنه تم التنبيه لعدم دخول التوك توك للمدينة والإصرار على إدخاله المدينة سوف يسبب مشكلة كبيرة تستوجب التعامل الفوري معها، لافتا إلى أن سكان مدينة الشروق هم من أبلغوا عن الأمر وتم التعامل معه فورا.

وأكد أن منع دخول التوك توك للمدينة يرجع لعدة أسباب من ضمنها أسباب تتعلق بالأمن ومن الممكن أن يقود التوك توك بلطجي.

المصدر: وسائل إعلام

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