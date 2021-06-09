السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي، أن الرئيس المصري ناقش مع رئيسة تنزانيا سامية حسن تطورات قضية سد النهضة، حيث اكد الرئيس على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد، وتم التوافق علي دعم مسار المفاوضات من اجل تحقيق مصالح جميع الاطراف الثلاثة والحفاظ على الامن المائي لدولتي المصب.

وناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري للجهود التنموية التنزانية، خاصة من خلال مشروع إنشاء سد "جوليوس نيريري"، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في تنزانيا.

المصدر: RT