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القبض على كويتي هدد أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالقتل

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القبض على كويتي هدد أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالقتل
Reuters
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ألقى رجال المباحث الجنائية في الكويت، القبض على قائد الدراجة الذي اعترض قبل يومين طريق فتى من أبناء الأسرة الحاكمة وهدده بالقتل.

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وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية "إن الجاني مواطن من أرباب السوابق، وقد كشفت التحريات الأولية أن الواقعة وليدة اللحظة".

وأكد المصدر "إحالة المتهم إلى التحقيق وحجزه بناء على أوامر المحقق لاستكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الحادثة".

ونشر الشيخ فهد سالم العلي الصباح وهو والد الفتى الذي تعرض للتهديد، صورة الجاني أثناء ملاحقة ابنه جابر البالغ من العمر 15 عاما، مع صورة عن البلاغ الذي تقدم به للجهات الأمنية بشأن الحادثة.

وأشار الشيخ فهد ببلاغه إلى تعرض نجله للشروع بالقتل، مثيرا التساؤلات حول سبب عدم وجود دوريات أمنية في الطريق بين منطقة الفحيحيل ومنطقة المسيلة الذي مرَ فيه نجله.

وألمح الشيخ فهد بمجموعة تغريدات إلى احتمال أن تكون هذه التهديدات "مقصودة ضده وضد أبنائه من قبل أشخاص لم يذكرهم بسبب متابعته وتعليقه على قضايا فساد متهم فيها شيوخ من الأسرة الحاكمة".

 المصدر: "الراي" + "تويتر"

 

 

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