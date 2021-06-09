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مصر.. وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى الخرطوم لبحث ملف سد النهضة

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مصر.. وزيرا الخارجية والري يتوجهان إلى الخرطوم لبحث ملف سد النهضة
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توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "تلك الزيارة تأتي في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة".

ومن المقرر أن "يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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