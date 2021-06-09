الجيش الصومالي يعلن مقتل أكثر من 60 من مسلحي حركة الشباب في انفجار قنبلة أثناء تجميعها

نقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للجيش الصومالي وصف بالمقتضب، مقتل أكثر من 60 متشددا من حركة الشباب بينهم مقاتلون أجانب في انفجار جنوب الصومال.

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وأفيد بأن هذا الانفجار وقع في قرية تبعد 65 كيلو مترا غربي مدينة قريولي جنوبي الصومال.

وأوضح الجيش الصومال أن إرهابيين متحالفين مع القاعدة قتلوا في انفجار ناجم عن قنبلة كان يجري تجميعها في مجمع يضمهم بقرية "ألا فوتو"، الواقعة في إقليم شبيلي السفلى.

ونص بيان الجيش على أن "الانفجار وقع في مجمع حركة الشباب بعد انفجار مواد متفجرة كان يعدها الإرهابيون يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن خبراء متفجرات من حركة الشباب وإرهابيين أجانب كانوا من بين لقتلى.

المصدر: الصومال الجديد