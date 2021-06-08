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المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية: العمل مستمر في الضبعة ومخطط لإنشاء أكثر من محطة نووية

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المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية: العمل مستمر في الضبعة ومخطط لإنشاء أكثر من محطة نووية
Reuters
محطة توليد كهرباء في مصر - أرشيف -
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قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر إن انقطاع الكهرباء كان مؤثرا في كل القطاعات قبل حل الأزمة، ولم يتوقع أحد أن تنتهي الأزمة بهذه السرعة.

وأضاف: "لا يوجد تخفيف أحمال منذ يونيو 2015".

وأفاد حمزة بأن رؤية الرئيس السيسي واضحة منذ اليوم الأول بمقولته "الكهرباء أمن قومي" وفي خلال عامين ونصف دخلت 3 محطات عملاقة الخدمة وهو إنجاز كبير.

وأكد أنه خلال 3 سنوات تم استثمار 36 مليار جنيه في ملف التوزيع كما تم مضاعفة أحمال الشبكات 4 مرات، مشيرا إلى أن 99.9% تم تغطيته بالتيار الكهربائي وهناك مناطق نائية يتم تغذيتها أيضا من خلال محطات متنقلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه في عهد السيسي دخلت مصر ملف تعدد مصادر الطاقة سواء الشمسية حيث نمتلك أكبر محطة شمسية في بنبان أو الرياح أو إنشاء المحطة النووية في الضبعة، موضحا أن العمل مستمر بها وهناك مخطط لأكثر من محطة نووية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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