مصر.. توقف حركة القطارات بسوهاج بعد سقوط عربة بمحطة المنشأة

توقفت حركة القطارات في سوهاج المصرية بعد سقوط عربة قطار في محطة المنشأة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بأحد الأوناش التابعة لها من أجل رفع العربة الأخيرة من القطار وإصلاحها، بعد حدوث تلف مفاجئ بإحدى عجلاتها أثناء السير دون وقوع إصابات بشرية أو حتى تلفيات بالقطار، الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة جزئيا على الخط.

وذكرت مصادر مطلعة أن منطقة الحادث هي خاصة بتجديد السكك والقضبان ضمن مشروع كهربة الإشارات الجديدة الواقع في نطاق خط سوهاج - نجع حمادي والحركة فيها تكون ضعيفة ومحدودة وبدون سرعات عالية نظرا للأعمال الموجودة بالمنطقة.

ومن جانبها أتخذت هندسة سكك حديد سوهاج كل الإجراءات الخاصة بتأمين أعمال الخطوط الطالع والنازل على شريط السكة الحديدية والتأكد من سلامتها تمهيدا لاستئناف العمل عليها أمام حركة القطارات في الاتجاهين.

المصدر: RT