عباس يهدي شيخ الأزهر نسخة خاصة من العهدة العمرية (صور)

سلم وفد فلسطيني رفيع برئاسة قاضي القضاة شيخ الأزهر أحمد الطيب هدية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبارة عن نسخة خاصة من العهدة العمرية، وهي واحدة من أهم الوثائق في تاريخ فلسطين.

واستقبل الطيب بمقر مشيخة الأزهر الوفد الفلسطيني برئاسة الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

وأعرب عن "تقديره لدولة فلسطين الشقيقة حكومة وشعبا وقدسا وأقصى"، مشيرا إلى أنها "الأرض العربية التي تتبوأ وشعبها منزلة ومكانة خاصة في نفس كل عربي ومسلم وفي كل قلب إنسان حر يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويحترم العقائد والمقدسات الدينية ويرفض فكرة الاحتلال التي عفا عليها الزمن".

من جانبه، نقل الهباش تحيات عباس القلبية لفضيلة الإمام الأكبر وتقديره لجهود فضيلته والأزهر الشريف في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن "تغريدات شيخ الأزهر ومواقفه وبياناته القوية الجلية تجاه القضية قوبلت بترحيب وقبول كبير لدى فلسطين وشعبها وكان لها تأثيرها البالغ في دعم القضية لما يحتله فضيلته والأزهر من مكانة عالمية وصوت مسموع".

وفي ختام الزيارة، قرر الطيب مضاعفة عدد المنح الدراسية لأبناء دولة فلسطين، من 50 إلى 100 منحة دراسية بالأزهر.

كما سلم الوفد الفلسطيني هدية من عباس عبارة عن نسخة خاصة من العهدة العمرية، والعهدة العمرية هي وثيقة كتبها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638، حيث أمنهم في هذه العهدة على كنائسهم وممتلكاتهم، وهي واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين.

المصدر: RT