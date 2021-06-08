البطريرك الكلداني: العراق على كف عفريت والديمقراطية مجرد ديكور

اعتبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو واقع الحال في بلاد الرافدين أنه "على كف عفريت"، وأن النظام الديمقراطي في الدستور "مجرد ديكور".

وعبر البطريرك ساكو وفقا لما نشره الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية عن "مخاوفه من ناحية تزوير الانتخابات التشريعية"، المقررة في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن "القوى المتشددة لا تزال مسيطرة على الواقع السياسي في البلاد".

ووجه نداء دعا فيه "جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن الخطابات الرنانة والعمل على إعادة هيبة الدولة".

واختتم بالقول، إن "العفرتة لا تصنع دولة حقيقية تمثل إرادة الشعب".

المصدر: الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية في العراق