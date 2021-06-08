سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يشرح لـAP سبب تدمير برج الجلاء في غزة

برر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تدمير برج الجلاء في قطاع غزة الذي كان يضم مكاتب إعلامية، بأن "حماس" استخدمت المبنى للتشويش على القبة الحديدية الإسرائيلية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إردان الإثنين خلال زيارته لمكتب "أسوشيتيد برس" في نيويورك، وهي من الوكالات التي كانت مكاتبها في غزة تقع في برج الخلاء.

وقال السفير إنه جاء "ليشرح لكبار المسؤولين التنفيذيين في الوكالة أن المبنى كان يستخدمه إرهابيو حماس الذين حاولوا تشويش القبة الحديدية، ولهذا السبب إعطاه جيش الدفاع الإسرائيلي الأولوية (كهدف) خلال عملية الشهر الماضي".

وفي وقت سابق أكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ"أسوشيتد برس" غاري برويت، أن الوكالة "مصدومة ومذعورة" من الهجوم الإسرائيلي على برج الجلاء في غزة.

المصدر: The Times of Israel