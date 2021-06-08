أشكنازي: إسرائيل قررت تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة "حماس"

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته غابي أشكنازي اليوم الثلاثاء بأن بلاده قررت تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة "حماس"، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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وقال أشكنازي إن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على الخروج بتفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تلك المتعلقة بدور السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف أشكنازي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد هذا النهج

المصدر: The Times of Israel