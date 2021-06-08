تبون: 13 مليون جزائري أنقذوا بلدهم وأفشلوا محاولة العصابة في مواصلة السيطرة على الدولة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، إن المناورات الأخيرة للجيش الوطني الشعبي هي لضمان جاهزيته لأي طارئ كان.

وأكد الرئيس تبون، في حوار مع قناة الجزيرة القطرية، أن "الحراك المبارك الأصلي أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان وانتصر بفضل سلميته تحت حماية الأمن والجيش"، مشيرا إلى أن "المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية وغير موحدة فكريا لا في المطالب ولا في الشعارات".

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وشدد على أن "13 مليون جزائري أنقذوا بلدهم وقطعوا الطريق على تمديد العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأفشلوا محاولة من سماها العصابة في الاستمرار في السيطرة على الدولة الجزائرية".

المصدر: "الشروق" الجزائرية