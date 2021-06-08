مصر تدرس إمكانية إجراء امتحانات للطلبة الموجودين في البلاد ويدرسون بالكويت

بحث وزير التربية المصري، طارق شوقي، مع وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم عبد الشهيد، إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليا.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك لعدم قدرة الطلاب على العودة خلال هذه الفترة بسبب إجراءات الإغلاق التي تطبقها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا.

من جهتها، أكدت نبيلة مكرم "حرص الدولة المصرية على مصلحة الطلبة المصريين الدارسين بالخارج، وتسلك كافة الطرق في سبيل إتمام العام الدراسي لهم، من خلال إجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج والمتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، وغير القادر منهم العودة للدولة المتواجد بها في الخارج"، مشيرة إلى أن "عددا من الطلبة المصريين بالكويت قد عادوا رفقة أسرهم إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكنهم غير قادرين على العودة للكويت خلال الفترة الحالية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، نتيجة لتطبيق عددا من الإجراءات الاحترازية من بينها غلق الخطوط الجوية".



وفي إطار حل هذه الأزمة، أوضح الوزير طارق شوقي أن "الوزارة ستبدأ التحضير لإجراء امتحانات لفئة الطلبة المصريين بالكويت الدارسين بنظام التعليم المصري والمتواجدين بمصر حاليا نظرا لظروف جائحة كورونا، وسيتم العمل والتنسيق مع وزارة الهجرة لإعداد قائمة بيانات خاصة بهذه الفئة، لحصر عددهم ومعرفة السنوات الدراسية الخاصة بكل منهم، ومن ثم تحديد موعد لإجراء الامتحانات خلال الفترة القليلة المقبلة، وفق ما تتخده وزارة التربية والتعليم من إجراءات احترازية لإجراء الامتحانات في الصفوف الدراسية المختلفة"، لافتا إلى أن "وزارة التربية ستخاطب سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن إمكانية إجراء امتحانات خاصة بالطلبة المصريين بالكويت الدارسين بنظام التعليم الكويتي، والمتواجدين بمصر حاليا، على أن يتم إجراء الامتحانات وفق نظام التعليم الكويتي، وبإشراف كامل من سفارة الكويت بالقاهرة".





المصدر: "البوم السابع"