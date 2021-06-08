بحث الفرص الاستثمارية برواندا في مقدمة أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي إلى هذا البلد

أعلن أحمد عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية بنفسه عن وصوله إلى رواندا، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي.

وكتب وزير الدولة السعودي لشؤون دول القارة الإفريقية على حسابه في "تويتر" مفيدا بأنه وصل إلى "رواندا كأول مسؤول سعودي" يزور هذه البلاد، بهدف توطيد العلاقات بين البلدين.

وصلت الآن إلى #راوندا كأول مسؤول سعودي يزورها وسوف التقي غداً باذن الله فخامة رئيس #راوندا ووزير خارجيته وهي زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. pic.twitter.com/bvalWYk3o7 — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 7, 2021

وأرفق قطان تغريدته بصورة توثق لحظة خروجه من باب الطائرة، موضحا أنه سيلتقي في اليوم التالي برئيس رواندا ووزير خارجيتها.

وأشار وزير الدولة السعودي إلى أن زيارته إلى رواندا "تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فيها".

المصدر: تويتر