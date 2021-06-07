صور شقة الزمالك.. صور لصناديق مرصعة بالمجوهرات ولوحات نادرة

كشفت وسائل إعلام مصرية صورا لمحتويات شقة الزمالك تظهر روعة لا تخطر على بال، لتحف وأنتيكات وأوان وأباريق نادرة تعود لعصور قديمة.

ويتبين من الصور أنه لا يقدر على ثمنها إلا الشغوف بجمعها، من خلال المزادات والمعارض التي تعرض مثل هذه المقتنيات الثمينة، وفور عرضها ترصدها طبقة معينة لا تنتشر كثيرا في أوساط المجتمع المصري، فهي طبقة تمتلك مالا كثيرا وحبا أكثر يدفعها للبحث عن هذه التحف لاقتنائها.

صور شقة الزمالك:

وتضم المجموعة أكثر من 50 صورة لمقتنيات شقة الزمالك، ضمت هذه الصور تحفا وانتيكات وصورا لصناديق مطعمة بالمجوهرات الثمينة المختلفة من حيث اللون والحجم والشكل، ونياشين من العهد الملكي تتباين أيضا في الشكل والحجم واللون، بعضها كُتب عليه عبارة «مجلس النواب»، وتشير إلى مجلس النواب إبان عهد الملك فاروق.

لوحات نادرة:

جميع اللوحات داخل الشقة نادرة، مرسومة بالزيت وبشكل احترافي ومُتقن، على يد رسامين عالميين بعض منهم إيطاليون، بعضها رسومات لمناظر طبيعية خلابة تعكس سحر الطبيعة وجمالها الوهاج، وأخرى لحسناوات غير عربيات، ولم يكتف مالك الشقة بجمع صور فقط، بل عُثر داخل الشقة على لوحة من المعدن والخشب عليها عبارة «العدل أساس الملك»، وقطعا أخرى عليها صور لسيدات.

أوان وأباريق:

وحوت صور شقة الزمالك أيضا، المعروضة أدناه، صورا لأوان وأباريق من عهود قديمة، صُممت بشكل مبهر يسرُ الناظرين، لكل منها حكاية وكل منها يشهد على عبقرية المُصمم والمُطعم، واختلفت أحجام وأشكال هذه الأواني والأباريق، والتي قال عنها كريم نجل المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك الشقة، إن والده من هواة جمعها وشرائها من مزادات عُقد بعضها داخل مصر، فضلا عن كون البعض الآخر إرث من والده.

المصدر: "الوطن" المصرية