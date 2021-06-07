مصر.. الإفراج عن مجموعة من الطلبة تم توقيفهم بعد احتجاجهم على إلغاء امتحانات الإعدادية

أفرجت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية عن الطلاب الموقوفين على ذمة احتجاجهم على إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر أمنية بأنه "تم الإفراج عن جميع الطلاب بعد حضور أولياء أمورهم، وكتابة تعهد بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، وإلا سيتم مساءلتهم قانونيا".

وألقت قوات الأمن القبض على 15 طالبا بالصف الثالث الإعدادي، أثناء تجمعهم في محيط ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ظهر الاثنين، احتجاجا على قرار إلغاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي أداه الطلاب اليوم.

وقرر محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وتأجيله إلى يوم الثلاثاء، بعد تسريب أسئلة الامتحان عبر تطبيق "واتسآب".

المصدر: RT