الحكومة المصرية: لدينا لقاحات تكفي دولة مجاورة بنسبة 100%

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن كمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت مصر يمكنها أن تكفي سكان دولة من دول الجوار بنسبة 100%.

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وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن "هناك انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وكان الانخفاض ملحوظا آخر أسبوعين، كما أن أغلب المحافظات انخفضت فيها أعداد الإصابات، ووضع المستشفيات مستقر، وكذلك وضع مخزون الأكسجين".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تشهد مرحلة الانحسار لفيروس كورونا، متوقعة أن الحالات خلال شهري يونيو وأغسطس لن تشهد زيادة، كما أوضحت أن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 6 ملايين شخص، وتم تطعيم 3.3 مليون شخص حتى الآن، وتم تأمين الجرعة الثانية من اللقاحات للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه سيتم تطعيم 115 ألف شخص يوميا ومع زيادة اللقاحات سيتم زيادة عدد الأفراد الذين يحصلوا على اللقاح يوميا، كما سيتم تطعيم 100% من العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حتى تكون هناك عودة آمنة للدراسة، متوقعة أننا سنصل إلى تطعيم 40% من المصريين في نهاية العام الجاري، كما أن القيادة المصرية توجه كل الدعم المادي والسياسي لتصنيع اللقاح محليا.

وأردفت أنه بحد أقصى 6 أسابيع من الإنتاج المصري لـ"سينوفاك" سيطرح اللقاح المصنع محليا للمواطنين، معلنة "أننا سنستقبل شحنة جديدة من المواد الخام لتصنيع كمية أولى من لقاح سينوفاك محليا".

المصدر: الوطن