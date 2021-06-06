مصر.. وزير الدفاع المصري يبحث التعاون المشترك مع قائد الحرس الوطني القبرصي

بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع قائد الحرس الوطني القبرصي الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس التعاون المشترك، وسبل تنسيق الجهود العسكرية بين البلدين.

وجاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق لمصر وتستغرق عدة أيام.

وحسب بيان صحفي عن وزارة الدفاع المصرية، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وأكد الفريق زكي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

#المتحدث_العسكرى : وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطنى القبرصى لبحث علاقات التعاون المشترك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية ... pic.twitter.com/Ys14TI6aKj — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 6, 2021

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطني القبرصي بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأشاد زيرفاكيس بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكدا تطلع القوات المسلحة القبرصية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري بين مصر وقبرص.

المصدر: RT