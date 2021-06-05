نائب محافظ القدس يحذر من مسيرة للمستوطنين الخميس المقبل

حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من مسيرة الرقص بالأعلام التي تدعو إليها إسرائيل يوم الخميس المقبل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن صيام قوله إن "هذه المسيرات هي استكمال للمسيرات التي خطط لها في الثامن والعشرين من رمضان الماضي"، معتبرا أنها "ستفجر الوضع من جديد في المدينة".

وأكد صيام أن "دفاع المقدسيين عن مقدساتهم مرتبط بعقيدتهم وليس بمدة زمنية معينة، وسيُفشلون هذا المخطط بعزيمتهم وصمودهم كما أفشلوه سابقا".

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة محاولات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوس تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس الشهر الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.

المصدر: وفا