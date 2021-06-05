أربيل تصف تصرفات حزب العمال الكردستاني بـ"المعادية"

وصفت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، تصرفات حزب العمال الكردستاني، بـ"المعادية"، وأشارت إلى أن الحزب كان سببا في مآس كثيرة منذ ثلاثة عقود.

وشددت في بيان صحفي، على ضرورة وضع حد لتصرفات حزب العمال الكردستاني "المعادية" لإقليم كردستان، والحيلولة دون استمرارها غير المبرر والتي تمارس منذ ثلاثة عقود ضد شعبنا، والتي أسفرت عن مآس مستمرة للمواطنين وتعطيل الإعمار وحالت دون عودة الحياة إلى المئات من قرى وأرياف الإقليم، وفقا للبيان.

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وأضافت: "كانوا وباستمرار سببا للمشاكل، فهم لا يبدون أي احترام لإدارة وقوانين الإقليم، ويعرضون بصورة مستمرة أمن واستقرار مواطني بلدنا للتهديد والخطر".

وحذرت رئاسة الإقليم، من أن يكون حزب العمال الكردستاني مجددا، سببا للتوتر والفوضى، وطالبتهم بأن يبعدوا مسلحيهم عن حدود الإقليم ويحترموا كيان وإدارة وحدود الإقليم ولا يتخذوا من أراضيه منطلقا لهجماتهم على الدول المجاورة فيزعزعوا الأمن والاستقرار.

ونوهت رئاسة الإقليم، إلى ضرورة أن تؤدي الحكومة الاتحادية العراقية ما يترتب عليها من واجبات ومسؤوليات.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة "البيشمركة"، سربست لزكين، إن قوة من البيشمركة وقعت في كمين لحزب العمال الكردستاني، في جبل متين بقضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 آخرين.

المصدر: RT