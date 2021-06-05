الداخلية الأردنية تهيب بالمواطنين النأي بأنفسهم عن الفعاليات غير القانونية

أهابت وزارة الداخلية الأردنية بالمواطنين عدم المشاركة في فعاليات "غير قانونية من شأنها المساس بالسلم المجتمعي ومبدأ سيادة القانون".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "تتابع عن كثب الدعوات لعقد تجمعات ولقاءات وبناء بيوت شعر بشكل مخالف للقانون، وعلى نسق تجمعات تمت خلال الفترة القريبة الماضية، وتضمنت مخالفات للقانون ومظاهر غير مقبولة، من شأنها المساس بسلمنا المجتمعي ومبدأ سيادة القانون الذي يحرص عليه كل الأردنيين".

وأضافت: "تهيب وزارة الداخلية بمواطنينا الأعزاء بأن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الفعاليات غير القانونية وغير المصرح بها وفقا للقانون"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة، مجددا، أنها "لن تسمح بإقامة مثل هذه النشاطات، وأن أجهزتنا المعنية ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للقانون، وبما يحافظ على السلم المجتمعي وأمن وأمان المواطنين ومبدأ سيادة القانون".

المصدر: "المملكة"