خبير مياه مصري: تراجع إثيوبيا عن الملء الكلي الثاني لسد النهضة كان متوقعا

قال أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي إن تراجع إثيوبيا عن الملء الثاني كاملا لسد النهضة "كان متوقعا"، بعد صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها خلال الأيام الماضية.

ولفت خلال حديثه مع قناة "إم بي سي مصر" إلى أن هذه الصور أوضحت أن هناك صعوبة في استكمال ما تبقى من إنشاءات في الوقت المتبقي على موسم الفيضان.

وأضاف أن وزير الري الإثيوبي لم يصرح بكميات المياه التي سيتم تخزينها، مشيرا إلى أنه سيتم الاكتفاء بملء 4 مليارات متر مكعب بدلا من 13 مليار متر مكعب المستهدف تخزينها خلال الملء الثاني.

وذكر أن الممر الأوسط في سد النهضة كان من المفترض أن يتم تعليته إلى 30 مترا إلا أن ذلك لم يحدث، وتم الوصول فقط إلى 4 أمتار.

وأشار إلى أن السودان تأثر بالتراجع في الموقف الإثيوبي في إتمام الملء الثاني، خاصة وأن الخرطوم استعدت لتخزين 13 مليار متر مكعب بسد النهضة، لهذا لم تفتح المجال للمياه المخزنة في بحيرة سد روسرس والتي تضم 5 مليارات متر مكعب.

ولفت إلى احتمالية عدم تمكن إثيوبيا من ملء الـ 4 مليارات متر مكعب التي تعتزم تخزينها بسد النهضة، موضحا أن مصر لن تتضرر بالتراجع الإثيوبي عن الكمية المفترض تخزينها في الملء الثاني.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT