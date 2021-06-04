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الصحة السعودية توضح أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الصحة السعودية توضح أسباب تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا
twitter/assiriama
وكيل وزارة الصحة السعودية
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قال وكيل وزارة الصحة السعودي عبد الله عسيري إن متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، تظهر أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وكتب عسيري في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، مشيرا إلى أنه "لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام".

وأضاف: "هناك دول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين ودول اعتمدت 4 أشهر، قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية .. الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل".

وتابع: "الجرعة الثانية ليست شرطا للسفر الدولي عموما، والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها، بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر".

وأضاف: "اللقاحات توفر بإذن الله الحماية اللازمة حتى في وجود سلالات مختلفة".

المصدر: "عكاظ"

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