إسرائيل تجلي 400 عائلة إثر حريق في مستوطنة بالقدس

أجلت السلطات الإسرائيلية 400 عائلة عن منازلها في مستوطنة تسور هداسا جنوب غربي القدس، إثر حريق في أحراج قريبة منها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أجلت العائلات بسبب سرعة انتشار النيران وتقدمها نحو المنازل.

شبوب حريق كبير في تسور هداسا طائرات و35 طاقم إطفاء يعملون على إخماده pic.twitter.com/8AFuRQJWFl — مكان الأخبار (@News_Makan) June 4, 2021

وذكرت مواقع إسرائيلية أن 35 طاقم إطفاء مدعومة بـ10 طائرات يكافحون لإخماد الحريق في أحراج تسور هداسا.

المصدر: "مكان"