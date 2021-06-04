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إسرائيل تجلي 400 عائلة إثر حريق في مستوطنة بالقدس

أخبار العالم العربي

إسرائيل تجلي 400 عائلة إثر حريق في مستوطنة بالقدس
Reuters
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أجلت السلطات الإسرائيلية 400 عائلة عن منازلها في مستوطنة تسور هداسا جنوب غربي القدس، إثر حريق في أحراج قريبة منها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أجلت العائلات بسبب سرعة انتشار النيران وتقدمها نحو المنازل.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن 35 طاقم إطفاء مدعومة بـ10 طائرات يكافحون لإخماد الحريق في أحراج تسور هداسا.

المصدر: "مكان"

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