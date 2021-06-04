 
مباشر

نائب مصري لمحمد رمضان: "ما تركبش التريند على قفا بلدك"

أخبار العالم العربي

نائب مصري لمحمد رمضان:
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjsu

علق النائب المصري محمد بدر على تجميد أرصدة محمد رمضان، قائلا: "لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك.. بس متركبوش على قفا بلدك.عيب اكبر واختشي".

وكتب مؤسس "حركة تمرد" المصرية في تغريدة عبر "تويتر": "الاستاذ رمضان مبسوط من البلبلة اللي عملها دي واللي تم استغلالها اسوأ استغلال من الاعلام الكاره للبلد.. مبسوط دلوقتي يا شبح وهما بيقولوا ان "الدولة" زي مانت قلت بتتحفظ علي اموال الناس وبتاخدها ليها".

وأضاف: "لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك.بس متركبوش علي قفا بلدك... عيب اكبر واختشي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا