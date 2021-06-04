نائب مصري لمحمد رمضان: "ما تركبش التريند على قفا بلدك"

علق النائب المصري محمد بدر على تجميد أرصدة محمد رمضان، قائلا: "لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك.. بس متركبوش على قفا بلدك.عيب اكبر واختشي".

وكتب مؤسس "حركة تمرد" المصرية في تغريدة عبر "تويتر": "الاستاذ رمضان مبسوط من البلبلة اللي عملها دي واللي تم استغلالها اسوأ استغلال من الاعلام الكاره للبلد.. مبسوط دلوقتي يا شبح وهما بيقولوا ان "الدولة" زي مانت قلت بتتحفظ علي اموال الناس وبتاخدها ليها".

وأضاف: "لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك.بس متركبوش علي قفا بلدك... عيب اكبر واختشي".

والاستاذ رمضان مبسوط من البلبلة اللي عملها دي واللي تم استغلالها اسوأ استغلال من الاعلام الكاره للبلد.مبسوط دلوقتي يا شبح وهما بيقولوا ان "الدولة" زي مانت قلت بتتحفظ علي اموال الناس وبتاخدها ليها..

لما تبقي عايز تركب التريند اركب براحتك.بس متركبوش علي قفا بلدك.عيب اكبر و اختشي ! pic.twitter.com/hSXuMNkYeJ — محمود بدر (@ma7mod_badr) June 4, 2021

المصدر: RT