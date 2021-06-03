مراسلنا: طائرات "كواد كابتر" التابعة للجيش الإسرائيلي تقتحم أجواء قطاع غزة - فيديو

أفاد مراسلنا في غزة، بأن أعداد كبير من طائرات "كواد كابتر" التابعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت أجواء قطاع غزة، وأن الفصائل الفلسطينية تطلق النار بشكل مكثف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأكد المراسل، إلى أن "الطائرات التي اقتحمت الأجواء عبارة عن نوع من الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي".

وأشار، إلى أن "يتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، يستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية".

وتابع: "شهد القطاع إطلاق نار كثيف من قبل الفصائل الفلسطينية في محاولة لإسقاط الطائرات، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة ضوئية".

ونشرت الفصائل بيانا حذرت فيه المواطنين من الصعود على أسطح المنازل والتواجد في المناطق المفتوحة، خشية من إصابتهم أثناء سقوط الطائرات أو الأعيرة النارية".

المصدر: RT