البنك التجاري الدولي - مصر cib يصدر بيانا عن حقيقة التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان

أصدر البنك التجاري الدولي - مصر cib بيانا حول حقيقة التحفظ على إيداعات الفنان محمد رمضان.

وقال البنك إنه بالإشارة "إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

وأكد البنك أنه "لا يحدث حجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية".

وأضاف "أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه".

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وكان الفنان محمد رمضان أعلن أنه جرى التحفظ على أمواله بأحد البنوك الخاصة، مشيرا إلى أن "من أبلغه بذلك موظف البنك".

ونشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام"، قال خلاله: "صباح الخير صحيت النهارده من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن تم التحفظ على فلوسي، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبه في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة".

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن أن السبب الرئيسي للتحفظ على الأموال، هو الحكم الصادر ضده بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض لأسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر.

وأكدت المصادر أن قرار التحفظ على الأموال قرار قضائي بناء على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية ضد الفنان محمد رمضان، في القضية التي طالب فيها الطيار الراحل بتعويض مادي عن الخسائر التي تعرض لها هو وأسرته، بسبب نشر الفنان مقطعا مصورا له داخل كابينة الطائرة، ما تسبب في فصل الطيار من عمله نهائيا.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمًا بتعويض الطيار الراحل أشرف أبواليسر، قبل أيام من وفاته، بمبلغ 6 ملايين جنيه، بسبب صور نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الطيار الراحل، حيث تسببت هذه الصورة في أضرار لحقت به وبأسرته.

ناصرحاتم ـ القاهرة

المصدر: RT