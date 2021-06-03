اللحظات الأولى لانفجار اسطوانة غاز في سوق مكتظ شمالي بغداد (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لانفجار اسطوانة غاز في سوق مكتظ بمنطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

ويظهر الفيديو تجمع أعداد من المدنيين بالقرب من المطعم الذي انفجرت فيه اسطوانة الغاز.

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى مقتل وإصابة 16 مدنيا.

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وتعرف مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

المصدر:RT