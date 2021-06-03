 
مباشر

اللحظات الأولى لانفجار اسطوانة غاز في سوق مكتظ شمالي بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

اللحظات الأولى لانفجار اسطوانة غاز في سوق مكتظ شمالي بغداد (فيديو)
انفجار العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjoa

حصلت RT على مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لانفجار اسطوانة غاز في سوق مكتظ بمنطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

ويظهر الفيديو تجمع أعداد من المدنيين بالقرب من المطعم الذي انفجرت فيه اسطوانة الغاز.

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى مقتل وإصابة 16 مدنيا.

إقرأ المزيد
مراسلنا: مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد
مراسلنا: مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

وتعرف مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا