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مراسلنا: مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

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مراسلنا: مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار اسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بوقوع انفجار في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى مقتل وإصابة 16 مدنيا.

ونقل مراسل RT عن مصدر أمني قوله، إن "اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية ببغداد، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وبإصابة 14 آخرين بجروح".

وتعرف مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

المصدر:RT

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